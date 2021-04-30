​​​"رياضة النواب" تطالب وزارة الشباب بدراسة أثار تعديلات قانون النشء على الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة أوصت وزارة الشباب بضرورة مد اللجنة بدراسة متكاملة عن الآثار المترتبة على تعديلات قانون صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء ومدى تأثيرها على الأندية الشعبية.

وقال رئيس لجنة الشباب في تصريحات للمحررين البرلمانين، إن دور الصندوق مهم جدًا وساهم في إنجاز العديد من المشروعات المتعلقة بالشباب، ولكن في الوقت ذاته يجب الحفاظ على الأندية الرياضية وعدم المساس باستقرار الأندية باعتبارها قضية أمن قومي، لافتًا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات أخرى خلال الفترة المقبلة لمناقشة التعديلات المقدمة على القانون.

وأشار إلى أن اللجنة أوصت أيضًا القائمين على صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة بمد اللجنة بخطة استثمارية لمعرفة خطتهم المستقبلية لرفع كفاءة دخل الصندوق، لافتًا إلى أن نص التعديلات على فرض رسوم على الأندية تصل قيمتها إلى 5%، سيؤثر بالسلب عليها وسيؤدي إلى إغلاق العديد من الأندية وتابع رئيس لجنة الشباب: "ما الفائدة أن تحصل على مليارات من الأندية خلال عام وتجدها أغلقت أبوابها مدى الحياة".