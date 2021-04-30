شكرا لقرائتكم خبر عن «يوم بدر.. دروس وعبر».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدور خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد محافظة شمال سيناء حول موضوع «يوم بدر.. دروس وعبر».

وأكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن يوم بدر من الأيام المباركة التي جاء فيه التثبيت والتأييد من لله سبحانه وتعالي لعباده المؤمنين.

وقال جمعة إن يوم بدر ملئ بالعبر والدروس، منها التفاف الصحابة حول الرسول وحسن التوكل على الله والأخذ بالأسباب مع البعد عن كل موانع النصر كالفرقة والاختلاف والتنازع.

وأشار إلى أنه من الدروس المستفادة أيضا من يوم بدر الوفاء بالعهد حتي مع الأعداء وحسن التعامل مع الأسرى، مطالبًا المسلمين بالأخذ بأسباب النصر للانتصار على النفس والشهوات.

وقال جمعة إنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق للخطبتين الأولي والثانية، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة.