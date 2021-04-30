شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة والنزاع بين مصر والسودان وأثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة خارجية المملكة المتحدة حث جميع الأطراف المشاركة في النزاع حول سد النهضة الإثيوبي الكبير، وهي ومصر والسودان، على التوصل إلى اتفاق بشأن ملء السد وتشغيله.

وقالت الخارجية في رد مكتوب على سؤال من أحد اللوردات من أعضاء المجموعة البريطانية المصرية، إن «حكومة بريطانيا تدعم جهود الاتحاد الأفريقي للمساعدة في التوصل إلى اتفاق، وضمان إدارة موارد المياه بطريقة تضمن استخدامها المستدام على المدى الطويل لجميع الأطراف، ونواصل التحدث إلى الحكومات الثلاث من خلال سفاراتنا في تلك البلدان، ونتشارك مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمراقبين للعملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، فضلا عن جهود مبعوث المملكة المتحدة الخاص للبحر الأحمر والقرن الأفريقى، كما أثار وزير إفريقيا القضية مع السفير الإثيوبي بلندن في 24 فبراير».

كان اللورد أندرو ستون وجه سؤالين منذ أيام إلى الخارجية البريطانية حول الموقف من الملء الآحاد لسد النهضة، ومن احتمالات تدهور الأمور في المستقبل، ونشرتهما المصرى اليوم في حينه.