شكرا لقرائتكم خبر عن منح الضبطية القضائية لرؤساء المدن لتطبيق إجراءات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المستشار عمر مروان، وزير العدل، وافق على منح الضبطية القضائية لرؤساء مجالس المدن بالمحافظة، لتطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناشد المحافظ المواطنين بشمال سيناء بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية والبعد عن التجمعات والحفاظ على المسافات الآمنة فيما لا يقل عن متر ونصف إلى مترين ما بين الشخص والشخص الآخر.

وأكد المحافظ على التزام المواطنين هو الأساس في مواجه فيروس كورونا، مطالبًا المواطنين بالتسجيل في مركز التطعيم ضد فيروس كورونا في مستشفي العريش العام للحصول على التطعيم بالمجان، لافتًا إلى حصول نحو 750 مواطنًا على الجرعة الاولي من التطعيم خلال الفترة الماضية.

أشار المحافظ إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة بلغ 148 منذ بداية الجائحة، وعدد الحالات الإيجابية بلغ 402 حالة، وعدد حالات الشفاء بلغ 2392 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.