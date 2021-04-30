شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تطمئن المواطنين: يمكنكم تخفيف الملابس فالحرارة لن تنخفض كثيرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 30 أبريل إلى الأربعاء 5 مايو 2021. حيث تواصل درجات الحرارة ارتفاعها على كافة الانحاء ليوم الجمعة على التوالي بعد أن سجلت درجة الحرارة العظمي على القاهرة ٣٦ درجة فمن المتوقع ان تستمر درجات الحرارة على هذا المنوال خلال الايام القادمة كما تنشط الرياح نشاطا نسبيا خاصة أوقات المساء

ثم أردفت «ومن الممكن تخفيف الملابس بحيث لن تنخفض الحرارة بشكل كبير مرة أخرى».

ويسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدل ليلا على كافة أنحاء البلاد.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

- حالة الطقس الجمعة 30 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد .

- حالة الطقس السبت 1 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- حالة الطقس الأحد 2 مايو 2021:

نشاط الرياح أحيانا مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الاثنين 3 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

- حالة الطقس الثلاثاء 4 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة

- حالة الطقس الأربعاء 5 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الجمعة 30 أبريل إلى الأربعاء 5 مايو 2021

