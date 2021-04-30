شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات عن الوعى البيئى وجهود وزارة البيئة لنشره.. أبرزها المبادرات الشبابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبذل وزارة البيئة جهود للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ، حيث تعمل على رفع وعى المواطنين بالقضايا البيئية من خلال عدد من المحاور منها المشاركة بمبادرات وممارسات تساهم فى توعية الآخرين، نظراً لإنتشار الممارسات الخاطئة التى أدت إلى مشكلات بيئية كبيرة .

فى التقرير التالى نرصد أهم خطوات وزارة البيئة لرفع ونشر الوعى البيئى.

2- الوعى يشمل الوعى الداخلى وإدراك ما يدور حولنا ثم القيام بسلوكيات إيجابية.

3- المجتمع الدولى له دوراً كبيراً فى نشر الوعى البيئى.

4- ملف البيئة أحد الملفات التى تحتاج لدراسات و بحث علمى مكثف

5- كورونا أكدت على أهمية البعد البيئى و الإستدامة و ساهمت فى خروج موضوعات هامة كالصفقة الأوروبية الخضراء التى تنادى بالتعافى الأخضر .

6- وزارة البيئة تعمل على أكثر من آلية لرفع الوعى كان أهمها حملة" اتحضر للأخضر" لنشر الوعى البيئى .

7- أدركت الوزارة أهمية المشاركة المجتمعية مثل المبادرات الشبابية .

8- تتعاون مع وزارة التربية والتعليم لرفع وعى الأطفال بأهمية البيئة .

9- تنفيذ مبادرات ومسابقات للأطفال لإستغلال المخلفات .