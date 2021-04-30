شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 18 رمضان في جميع محافظات مصر والعواصم العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر موقع دار الإفتاء المصرية على شبكة الانترنت مواعيد الصلاة عن اليوم الجمعة 18 رمضان لحوالي 70 مدينة موزعة على جميع المحافظات وأيضًا مواقيت الصلاة في عدد من العواصم العربية.

وننشر جدول مواقيت الصلاة اليوم الجمعة30-4-2021 والذى يوافق 18 رمضان وذلك نقلاً عن موقع دار الافتاء المصرية.

ويبحث المسلمون عن مواعيد الآذان بكثرة خلال شهر رمضان وعلى وجه الخصوص موعد أذان الفجر و موعد أذان المغرب المرتبطان بموعدي الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المعظم.

وأعدت الهيئة المصرية العامة للمساحة جدول مواعيد الصلاة الذى نشرته دار الإفتاء في مصر عن اليوم الثامن عشر من شهر رمضان 2021، والذى يتضمن موعد الإمساك وأيضًا موعد شروق الشمس وكذلك مواعيد الصلوات الخمس وهي صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

مواعيد الصلاة في المدن والمحافظات المصرية اليوم الجمعة 30-4-2021

المدينة موعد الإمساك اليوم موعد أذان الفجر اليوم موعد الشروق اليوم موعد أذان الظهر اليوم موعد أذان العصر اليوم موعد أذان المغرب اليوم موعد أذان العشاء اليوم القاهرة 03:18 03:38 05:13 11:52 03:29 06:32 07:56 الاسكندرية 03:20 03:40 05:16 11:57 03:36 06:39 08:04 بورسعيد 03:11 03:31 05:07 11:48 03:27 06:29 07:55 السويس 03:13 03:33 05:08 11:47 03:24 06:27 07:51 العريش 03:05 03:25 05:01 11:42 03:20 06:23 07:49 الطور 03:14 03:34 05:06 11:43 03:17 06:20 07:42 دمنهور 03:19 03:39 05:15 11:55 03:34 06:36 08:02 طنطا 03:17 03:37 05:13 11:53 03:31 06:34 07:59 المنصورة 03:15 03:35 05:11 11:52 03:30 06:33 07:58 الزقازيق 03:16 03:36 05:11 11:51 03:29 06:32 07:56 الفيوم 03:22 03:42 05:16 11:54 03:29 06:32 07:56 بني سويق 03:22 03:42 05:15 11:53 03:28 06:31 07:54 المنيا 03:26 03:46 05:18 11:54 03:28 06:31 07:53 أسيوط 03:26 03:46 05:17 11:52 03:25 06:28 07:49 سوهاج 03:26 03:46 05:16 11:50 03:21 06:25 07:46 قنا 03:23 03:43 05:13 11:46 03:17 06:20 07:41 أسوان 03:27 03:47 05:15 11:46 03:12 06:17 07:35 مطروح 03:30 03:50 05:27 12:08 03:47 06:50 08:16 الغردقة 03:16 03:36 05:07 11:42 03:14 06:17 07:38 الخارجة 03:34 03:54 05:23 11:56 03:25 06:29 07:49 الإسماعيلية 03:13 03:33 05:08 11:48 03:26 06:29 07:53 دمياط 03:12 03:32 05:09 11:50 03:29 06:32 07:58 السلوم 03:38 03:58 05:35 12:17 03:56 06:58 08:24 نويبغ 03:07 03:27 05:01 11:39 03:14 06:17 07:40 حلايب 03:16 03:36 05:02 11:31 02:54 05:59 07:16 شرم الشيخ 03:12 03:32 05:04 11:40 03:13 06:16 07:38 06- أكتوبر 03:20 03:40 05:14 11:53 03:30 06:33 07:57 كفر الشيخ 03:17 03:37 05:13 11:53 03:32 06:35 08:00 الحامول 03:15 03:35 05:11 11:53 03:31 06:34 08:00 بلطيم 03:15 03:35 05:12 11:53 03:32 06:35 08:00 طابا 03:07 03:27 05:01 11:40 03:16 06:18 07:42 راس سدر 03:14 03:34 05:08 11:47 03:23 06:26 07:49 كاترين 03:12 03:32 05:04 11:42 03:16 06:19 07:42 دهب 03:09 03:29 05:02 11:39 03:13 06:17 07:39 ابوزنيمة 03:14 03:34 05:07 11:45 03:20 06:23 07:46 راس غارب 03:14 03:34 05:07 11:44 03:18 06:21 07:43 القصير 03:17 03:37 05:06 11:40 03:10 06:14 07:34 برنيس 03:17 03:37 05:05 11:35 03:01 06:06 07:24 سفاجة 03:16 03:36 05:07 11:41 03:13 06:16 07:37 مرسى علم 03:16 03:36 05:05 11:38 03:06 06:10 07:29 شلاتين 03:18 03:38 05:05 11:35 03:00 06:05 07:22 سيدى برانى 03:35 03:55 05:32 12:13 03:53 06:56 08:22 الضبعة 03:27 03:47 05:23 12:03 03:42 06:45 08:10 العلمين 03:25 03:45 05:21 12:01 03:39 06:42 08:07 واحة سيوة 03:43 04:03 05:37 12:15 03:51 06:54 08:17 موط (الداخلة ) 03:39 03:59 05:29 12:02 03:31 06:35 07:54 الفرافرة 03:39 03:59 05:30 12:05 03:37 06:41 08:02 البويطى 03:32 03:52 05:25 12:01 03:35 06:39 08:01 باريس 03:35 03:55 05:24 11:55 03:22 06:27 07:46 المحلة الكبرى 03:17 03:37 05:13 11:53 03:32 06:34 08:00 الحمام 03:17 03:37 05:13 11:53 03:31 06:34 07:59 نجع حمادى 03:25 03:45 05:15 11:48 03:18 06:22 07:42 15-May 03:18 03:38 05:13 11:52 03:28 06:31 07:55 السادات 03:20 03:40 05:15 11:55 03:32 06:35 08:00 الصالحية الجديدة 03:15 03:35 05:10 11:50 03:28 06:31 07:56 العاشر من رمضان 03:15 03:35 05:10 11:50 03:27 06:30 07:54 العاصمة الادارية الجديدة 03:17 03:37 05:12 11:51 03:28 06:30 07:55 العبور 03:17 03:37 05:12 11:51 03:28 06:31 07:56 الفشن الجديدة 03:23 03:43 05:16 11:54 03:28 06:31 07:54 المنصورة الجديدة 03:16 03:36 05:12 11:54 03:33 06:36 08:02 النوبارية الجديدة 03:14 03:34 05:10 11:50 03:27 06:30 07:55 بدر 03:25 03:45 05:20 11:59 03:36 06:39 08:03 بنى مزار الجديدة 03:17 03:37 05:10 11:47 03:21 06:24 07:47 بورسعيد الجديدة سلام 03:09 03:29 05:05 11:45 03:23 06:26 07:52 بئر العبد الجديدة 03:14 03:34 05:10 11:51 03:29 06:32 07:57 توشكى الجديدة 03:36 03:56 05:23 11:52 03:17 06:22 07:39 حدائق العاصمة 03:13 03:33 05:08 11:47 03:24 06:27 07:51 رشيد الجديدة 03:03 03:23 04:59 11:40 03:19 06:22 07:48 رفح الجديدة 03:17 03:37 05:13 11:54 03:33 06:36 08:01 سفنكس الجديدة 03:17 03:37 05:11 11:51 03:27 06:30 07:55 شرق العوينات 03:30 03:50 05:17 11:46 03:10 06:16 07:33 غرب النوبارية 03:13 03:33 05:08 11:49 03:26 06:29 07:54 ادفو 03:25 03:45 05:14 11:46 03:14 06:18 07:38 الأقصر 03:24 03:44 05:13 11:47 03:16 06:20 07:40 اسنا 03:25 03:45 05:14 11:47 03:16 06:20 07:39 القاهرة الجديدة 03:18 03:38 05:12 11:52 03:28 06:31 07:55 الدلنجات 03:19 03:39 05:15 11:55 03:33 06:36 08:01 توشكى 03:35 03:55 05:22 11:52 03:16 06:21 07:38

مواعيد الصلاة في العواصم العربية اليوم الجمعة 18 رمضان

المدينة موعد أذان الفجر اليوم موعد الشروق اليوم موعد أذان الظهر اليوم موعد أذان العصر اليوم موعد أذان المغرب اليوم موعد أذان العشاء اليوم ابوظبى 04:20 05:48 12:20 03:47 06:52 08:10 الدوحة 03:29 04:59 11:31 03:00 06:04 07:23 الرياض 03:50 05:19 11:50 03:18 06:22 07:41 المدينة المنورة 04:19 05:47 12:19 03:46 06:51 08:09 المنامة 03:31 05:01 11:35 03:05 06:09 07:29 دبى 04:14 05:44 12:16 03:45 06:49 08:08 مسقط 04:05 05:33 12:03 03:29 06:33 07:51