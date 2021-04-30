شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد أعداد المتلقين للقاح كورونا من كبار السن والأمراض المزمنة في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مركز تحيا مصر بمستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد، اليوم الاحد، اقبال كبير جدا وغير مسبوق من المواطنين لتلقى جرعة لقاح كورونا ممن سجلوا على موقع الوزارة، وسط نظام كبير واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتلقى المئات من المواطنين جرعة اللقاح وقدموا جميعا الشكر للقيادة السياسية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ووكيل وزارة الصحة بالاقصر الدكتور طاهر أيوب ووكيل المديرية الدكتورة الهام محمد والدكتور محمد محمد الرملى مدير المستشفى والمسئولة عن توزيع اللقاح.

ودعت مستشفى الحميات والجهاز الهضمي، جميع المواطنين لتسجيل اسماؤهم على موقع وزارة الصحة لتلقى اللقاح وذلك تحت شعار «احمي نفسك واهلك وكل من حولك بتلقى جرعة اللقاح اللقاح امن وفعال».

وقال الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالاقصر، ان مستشفى حميات الاقصر ومركز تحيا مصر لعلاج الفيروسات يستقبلان الأشخاص الذين سجلوا على موقع الوزارة للحصول على التطعيمات من كبار السن والأمراض المزمنة، لتلقى المصل الخاص بفيروس كورونا مصر.

وأوضح «ايوب»، أنه تم تخصيص الفرق الطبية، بالحميات لتطعيم الأمراض المزمنة وكبار السن، مشيرًا إلى أن التطعيم مستمر يوميا وفي جميع ايام الاسبوع، وتعمل المستشفى على التطعيم من الساعة ٩ صباحا وحتى العاشرة مساء طوال شهر رمضان.

وذكر أن أعدادًا كبيرة من المواطنين من اصحاب الامراض المزمنة وكبار السن وأعضاء الطواقم الطبية قد بداؤا في التوافد على المستشفى بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة واستقبال رسالة تفيد بموعد جرعة اللقاح.