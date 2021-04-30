​برلماني يطالب الوزراء والمحافظين بتنفيذ تكليفات مواجهة فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، جميع الوزراء والمحافظين وجميع المسئولين التنفيذيين بتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا خاصة بعد زيادة معدلات الإصابة بهذا الفيروس الخطير.

وأشاد أباظة في بيان لها اليوم الخميس، بجهود مختلف مؤسسات وجهات الدولة بالتعاون مع المؤسسات المعنية على المستوى العالمي لتوفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، بهدف توفير أكبر عدد من تلك اللقاحات المتنوعة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وسعيًا للتوسع فى عمليات تطعيم المواطنين بهذه اللقاحات، بما يضمن سلامتهم ويسهم من حدة انتشار هذا الفيروس.

وحذر النائب أحمد فؤاد أباظة من التراخي في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مطالبًا بالتطبيق الفوري للقانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين وبدون أي استثناءات، كما طالب الأجهزة التنفيذية بشن حملات مكثفة على مختلف المناطق خاصة الأسواق والمولات خاصة بعد انتشار الخيم الرمضانية والتجمعات الجماهيرية وعدم التزام البعض بارتداء الكمامات خاصة داخل وسائل المواصلات خاصة داخل قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل المواصلات.​