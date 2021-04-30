شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في مستشفيات كفر الشيخ استعدادًا لشم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية بمحافظة كفر الشيخ في الفترة من 29 إبريل وحتى 3 مايو المقبل، في إطار الاستعداد لأعياد شم النسيم.

وقالت "سلام" في بيان، الخميس، إنه تم وقف جميع الأجازات خلال الفترة المذكورة، كما تم تشكيل غرف إدارة أزمات وفرق طوارئ بالمستشفيات كما تم إخلاء 30 % من أسرة المستشفيات في بعض التخصصات لحين إنتهاء رفع درجة الإستعداد والتأكد من زيادة عدد أطباء الطوارئ والإستقبال والعناية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.