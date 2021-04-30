شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد : إجمالي عدد تطعيمات كورونا لا يتجاوز ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي عدد حالات التطعيم بلقاح كورونا لم يتجاوز الألف حالة على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطعيم بلقاح كورونا الذي تم توفيره بثلاث مراكز للتطعيم في كلا من مدن الخارجة والداخلة والفرافرة هو السبيل للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المحافظ في بيان، الخميس، إن صندوق الخدمة بديوان عام المحافظة دعم قطاع الصحة منذ ظهور أزمة الإصابة بفيرس كورونا بخمسة ملايين جنيه لتطوير كلا من مستشفي الصدر ومستشفي الحميات وشراء أجهزة تنفس وشراء مطهرات وصرف مكافآت للعاملين بقطاع الصحة لتحفيزهم لاستكمال مسيرة عملهم في مواجهة فيروس كورونا والتعامل مع الحالات المصابة.