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شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 2 الحلقة 17 .. لحظة استشهاد ضياء فتوح خبير المفرقعات أثناء تفكيك قنبلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 17 مساء الخميس، قصة استشهاد النقيب ضياء فتحي فتوح، خبير المفرقعات، في أثناء تفكيكه لعبوة ناسفة بجوار محطة بنزين في منطقة الطالبية بالجيزة.
وترصد «المصري اليوم»، أبرز 8 معلومات عن الواقعة:
1- «فتوح» من مواليد العام 1986 بقرية التلين في الشرقية.
2- استشهد في الـ6 من يناير 2015.
3- إدارة المفرقعات كانت تلقت بلاغًا بالعثور على عبوة ناسفة بجوار محطة بنزين.
4- توجه «فتوح» للتعامل مع العبوة محاولاً تفكيكها قبل انفجارها، إلا أنها انفجرت في وجهه ليستشهد في الحال.
5- فدى الشهيد مئات المواطنين بروحه.
6- الشهيد كان متزوجًا ولديه طفلة عمرها 4 أشهر.
7- أصرت أسرة الشهيد على حضور الطفلة للجنازة.
8- نظمت جنازة عسكرية وشعبية شارك فيها الآلاف من أبناء منيا القمح، بحضور قيادات أمنية وتنفيذية بمحافظة الشرقية، مسقط رأسه.