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مسلسل الاختيار 2 الحلقة 17 .. لحظة استشهاد ضياء فتوح خبير المفرقعات أثناء تفكيك قنبلة

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محمد القماش 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 17 مساء الخميس، قصة استشهاد النقيب ضياء فتحي فتوح، خبير المفرقعات، في أثناء تفكيكه لعبوة ناسفة بجوار محطة بنزين في منطقة الطالبية بالجيزة.

وترصد «المصري اليوم»، أبرز 8 معلومات عن الواقعة:

الشهيد ضياء فتحي، شهيد تفجير الطالبية - صورة أرشيفية

1- «فتوح» من مواليد العام 1986 بقرية التلين في الشرقية.
2- استشهد في الـ6 من يناير 2015.

3- إدارة المفرقعات كانت تلقت بلاغًا بالعثور على عبوة ناسفة بجوار محطة بنزين.

4- توجه «فتوح» للتعامل مع العبوة محاولاً تفكيكها قبل انفجارها، إلا أنها انفجرت في وجهه ليستشهد في الحال.

5- فدى الشهيد مئات المواطنين بروحه.
6- الشهيد كان متزوجًا ولديه طفلة عمرها 4 أشهر.

7- أصرت أسرة الشهيد على حضور الطفلة للجنازة.

8- نظمت جنازة عسكرية وشعبية شارك فيها الآلاف من أبناء منيا القمح، بحضور قيادات أمنية وتنفيذية بمحافظة الشرقية، مسقط رأسه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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