شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة للأحد.. شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري والصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بداية من اليوم الجمعة عن طقس شديد الحرارة نتيجة موجة حارة تستمر لمدة أسبوع كامل، وتصل درجات الحرارة إلى 40 في جنوب البلاد.

وتستمر حالة الطقس في مصر بين شديد الحرارة على معظم الأنحاء وحار على شمال البلاد، ووتواصل درجات الحرارة الارتفاع خلال طقس اليوم الجمعة عن طقس الخميس مع استمرار نشاط الرياح.

حالة الطقس اليوم الجمعة

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة خلال ساعات النهار عن حالة الطقس الخميس، ويكون الطقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، بينما يكون حار على السواحل الشمالية فقط.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدًا خلال ساعات الليل معتدل على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

ويستمر نشاط الرياح خلال حالة الطقس اليوم على الوجه البحري والقاهرة الكبري وشمال الصعيد وجنوب سيناء خلال طقس الغد الجمعة.

توقعات حالة الطقس غدًا السبت

يستمر الطقس شديد الحرارة السبت على معظم أنحاء جمهورية مصر العربية خلال ساعات النهار في الوجه البحري والقاهرة الكبري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الجو حارًا على السواحل الشمالية فقط.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد معدلاً خلال ساعات الليل على كافة أنحاء الجمهورية.

وتشير توقعات هيئة الأرصاد عن حالة الطقس غدًا السبت إلى وجود نشاط للرياح على القاهرة الكبري والسواحل الشرقية والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء.

توقعات حالة الطقس الأحد

تستمر موجة الطقس شديد الحرارة الأحد ضمن الأسبوع الذي أعلنته هيئة الأرصاد على معظم جمهورية مصر العربية خلال النهار في جنوب البلاد وجنوب سيناء بينما يكون حارًا في القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتشهد درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا ولكن يظل الطقس حارًا وشديد الحرارة.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تصبح حالة الطقس الأحد معدل ليلاً على جميع أنحاء الجمهورية.

وتتنبأ هيئة الأرصاد بوجود نشاط رياح على شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة من الجمعة إلى الأحد

البيان درجات الحرارة غدًا الجمعة درجات الحرارة يوم السبت درجات الحرارة يوم الأحد في القاهرة الكبري والوجه البحري 37- 21 36- 21 35- 20 على السواحل الشمالية الغربية 33- 20 32- 21 31- 20 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 31- 20 30- 20 30- 18 جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37- 24 37- 24 36- 25 درجة الحرارة في شمال الصعيد 39- 23 38- 23 37 – 22 درجة الحرارة على جنوب الصعيد 41- 27 42- 29 40- 23

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