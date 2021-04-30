شكرا لقرائتكم خبر عن جوليو ريجيني .. وثائقي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة الباحث الإيطالي «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض فضائية TeN مساء الجمعة في السابعة والنصف مساء، كواليس حصرية تُعرض لأول مرة للحظات الأخيرة في حياة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وتعرض TeN فيلماً وثائقياً تحت اسم «ريجيني القصة الغامضة»، يتناول كيف بدأ ريجيني رحلته ومن أرسله، ومن الذي التقاهم بين جنبات العاصمة المصرية القاهرة.

كما سيكشف الفيلم الوثائقي عن تفاصيل التقارير السرية عن جوليو ريجيني التي كتبتها الأجهزة الأمنية المصرية قبل وفاته بشهر واحد، وسر خطاب الإنتربول الغامض التي تلقته السلطات المصرية قبل اختفاء الباحث.

وكان ريجيني الطالب بجامعة كمبردج البريطانية قد اختفى في يناير 2016. وتم العثور على جثته في أحد أنحاء القاهرة، ويكشف الفيلم الوثائقي المقرر عرضه غدا الحقيقة الكاملة حول وفاته ومن يقف وراء الجريمة.