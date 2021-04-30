شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يبدأ الإغلاق الجزئى لشارع البحر الأعظم بسبب أعمال توصيل الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع المحافظة، في إجراء إغلاق جزئى لشارع البحر الأعظم بسبب أعمال توصيل خط غاز طبيعى في تقاطعه مع شارع كولدير لمدة 3 أيام، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات لحين انتهاء مدة الأعمال.

وقال مصدر أمنى، إن الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة تشرفان على أعمال توصيل خط غاز طبيعى لخدمة محطات الغاز الطبيعى المزمع إنشائها بحى جنوب الجيزة، بإجراء قطع عرضى لشارع البحر الأعظم وتقاطعه مع شارع كولدير في الاتجاه القادم من نفق عباس اتجاه ميدان المنيب لمدة 3 أيام تبدأ اعتباراً من الخميس الموافق 29 أبريل، وحتى السبت الموافق 1 مايو، على أن تكون الأعمال في الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة الــ 5 صباحًا فقط دون تعطيل لحركة المرور.

وأضاف المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل ، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة المرور لضمان أمن وسلامة المواطنين، مناشدا المواطنين الالتزام بتعليمات الخدمات المرورية واللوحات الإرشادية لتفادى التكدسات بمحيط الأعمال.