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أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع حرارة الجو بمختلف الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة

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القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

غدا ارتفاع بدرجات الحرارة بمختلف الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة
إجراء فحص شامل لـ98.164 ألف منتفع بالتأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

اللجنة العليا للفيروسات: أعراض تغيرت والفيروس بدأ يظهر بشكل مختلف

الكنيسة الأرثوذكسية تعلن ضوابط المشاركة فى الجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة‎

الأعلى للجامعات يعلن قوائم مبدئية بأسماء المرشحين على رئاسة 8 جامعات حكومية

الصحة: 75% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل فى الجمهورية

البابا تواضروس يناشد الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا

التأمينات تعلن انتظام صرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة

الصحة: العمل مستمر بمراكز لقاح كورونا من 9 صباحا وحتى 10 مساء فى أيام الإجازات

وزير الكهرباء: ندرس رفع قدرة خط الربط مع ليبيا حتى 3000 ميجا وات

"الزراعة" تعلن استمرار عمل محطات الإعداد والغربلة للتقاوى فى أيام العطلات

الرعاية الصحية: ربط غرفة العمليات المركزية بالهيئة بالشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ

وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع طريق حر من بنها للمنصورة

وزارة الصحة تحذر: فيروس كورونا ينتشر أسرع فى التجمعات

القوى العاملة: كورونا شكلت تحدياً للحكومات وأصحاب العمل فى مواجهة تداعياتها

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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