شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة قنا» ترفع الاستعدادات في أعياد الميلاد وشم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تواضروس، صالح وكيل وزارة الصحة بقنا، رفع درجة الإستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية بالمحافظة، ومنع جميع الأجازات للأطباء، وذلك إستعدادا للإحتفال بأعياد تحرير سيناء وعيد العمال وعيد القيامة وأعياد شم النسيم وذلك بدءا من 29 ابريل وحتى 3 مايو.

وأوضح تاوضروس في بيان، الخميس، أنه قد تم رفع درجة الإستعداد بجميع المستشفيات وأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات، مؤكدًا توافر جميع أدوية الطوارئ وكافة المستلزمات وأجهزة الاكسجين والتنفس الصناعي، وتوافر مخزون الأكسجين، وكذلك توافر جميع فصائل الدم ومشتقاتة بجميع بنوك الدم بالمستشفيات.

وذكر أن مركز تلقي اللقاح بالمشروع الأوروبي بمدينة قنا يعمل يوميا حتى خلال العطلات الرسميّة.

وحثّ المواطنين إلى تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة ومنع التجمعات في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والنوادي وغيرها من الأماكن المغلقة.

من جانبه أكد الدكتور أيمن السيد، مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة بالمديرية، جاهزية فرق الانتشار السريع بالمحافظة لمواجهة أي إصابات أو حوادث قد تحدث في أيام الأعياد، وذلك بناءً على الخطة الموضوعة بالمديرية.