شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 63 كيلو لحوم مملحة فاسدة غير صالحة للاستهلاك في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدّد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر بتكثيف الحملات التفتيشية للمرور على محلات بيع وتداول الاسماك المملحة، تزامنًا مع اعياد الربيع وكذلك محلات بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها.

ونتيجة لذلك قامت عدة حملات تفتيشية عن تحرير 2 محضر باجمالي وزن 63 كيلو اسماك مملحة فاسدة، وكذلك 1 محضر دهون ومصنعات لحوم بإجمالي وزن 16.700كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال الدكتور، محمد بشار، المدير العام لمديرية الطب البيطري بالأقصر، إنه لليوم الثاني على التوالى تشكلت لجنة مكونة من د. آمال اديب، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، ود.نيفين رفعت، طبيبة بإدراة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبالاشتراك مع مديرية التموين وشرطة المسطحات ومباحث التموين.