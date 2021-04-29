توريد 17.6 ألف طن قمح لصوامع وبناكر الإسكندرية.. ولجان فنية لمفاجأة لجان الاستلام (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، أن الصوامع استقبلت حتى الخميس 17 ألف و680 طنا و546 كيلو قمح محلى من المزارعين، وذلك من خلال لجان استقبال القمح المحلى المشكلة من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة سلامة الغذاء ومندوب من الشركة المسوقة ومندوب من جمعية القبانية.

وأوضح أن المديرية جهزت لاستقبال الأقماح المحلية الموردة صومعة برج العرب وتبلغ سعتها 90 ألف طن وصومعة مجمع السلام والتي تبلغ سعتها 90 ألف طن وصومعة الكينج مريوط والتى تبلغ سعتها 60 ألف طن وصومعة الناصرية والتي تبلغ سعتها 60 ألف طن، ومن المتوقع زيادة نسب توريد الأقماح المحلية هذا العام لزيادة المساحة المنزرعة والأصناف التي تم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة حيث بلغت مساحة زراعة القمح بالإسكندرية هذا العام ٧٤٧٠٢ فدان.

وأوضح أنه يقوم المختصين بقسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة أمانى حلمى وفريق العمل التابع لها بالعمل على قدم وساق لتحقيق بداية قوية لموسم التوريد هذا العام وضمان توريد القمح المحلى بالمواصفات الفنية التي اعتمدتها الوزارة بضوابط محددة، حيث زاد سعر توريد القمح المحلى هذا العام عن الأعوام السابقة بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة ٢٣.٥ قيراط بسعر ٧٢٥ جنيها ودرجة النقاوة ٢٣ قيراط بسعر ٧١٥ جنيها للأردب ودرجة النقاوة ٢٢.٥ قيراط ٧٠٥ جنيها للأردب.

وفى سياق متصل، وبناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمتابعة الدقيقة واللحظية لعمليات توريد الأقماح البلدية، قام سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية وأمانى حلمى رئيس قسم صيانة الحبوب بالمديرية، وحسن داود مدير إدارة تموين العامرية بزيارات تفقدية للجان استلام القمح حيث تم المرور على صومعة كنج مريوط وصومعة المتحدة وبنكر جنوب القاهرة وصومعة وبنكر العامرية (السلام) حيث تم متابعة عمليات التوريد ومراحلها ومراجعة عمل اللجان والتأكد من الإجراءات الاحترازية بأماكن التوريد وفقا للضوابط والتعليمات.

توريد 17.6 ألف طن قمح لصوامع وبناكر الاسكندرية .. ولجان فنية لمفاجأة لجان الاستلام (صور)

توريد 17.6 ألف طن قمح لصوامع وبناكر الاسكندرية .. ولجان فنية لمفاجأة لجان الاستلام (صور)

توريد 17.6 ألف طن قمح لصوامع وبناكر الاسكندرية .. ولجان فنية لمفاجأة لجان الاستلام (صور)

توريد 17.6 ألف طن قمح لصوامع وبناكر الاسكندرية .. ولجان فنية لمفاجأة لجان الاستلام (صور)

توريد 17.6 ألف طن قمح لصوامع وبناكر الاسكندرية .. ولجان فنية لمفاجأة لجان الاستلام (صور)