شكرا لقرائتكم خبر عن يُخل بتكافؤ الفرص.. نائبة بالبرلمان تقدم طلب إحاطة عن تكليف الصيادلة (مستند) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت الدكتورة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بخصوص تكليف الصيادلة دفعة 2018 و2019.

وقالت النائبة ووصفت النائبة القرار بأنه عدم تطبيق لصحيح القانون ويهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في قرار وزيرة الصحة والسكان.

وأوضحت عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة في طلب الإحاطة بان قرار تكليف الصيادلة دفعة 2018 و2019 تأخر صدوره 3 سنوات بما أحدث نوع من التخبط والبلبلة الشديدة بين الخريجين وجميع فروع نقابة الصيادلة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضافت النائبة عن حزب مستقبل وطن بأن القرار قصر التوزيع على خريجي الدفعتين من حملة تقديري «إمتياز وجيد جدًا فقط» وبعض الحاصلين على تقدير «جيد»، وتم استثناء باقى الدفعتين من التكليف، والذين يصل عددهم إلى حوالى 25 ألف خريج تقريبًا، لم تحدد وزيرة الصحة والسكان مصيرهم بعد.

وطالبت «الكاتب» وزيرة الصحة بإعمال مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتكليف كافة الخريجين من الدفعتين مساواة بغيرهم من الدفعات السابقة، مع ضرورة توضيح المعايير والآليات في التوزيع والتعيين.