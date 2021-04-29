شكرا لقرائتكم خبر عن «سيناء بين التضحية والبناء».. «تعليم الإسكندرية» تحيى الذكرى الـ39 لتحرير سيناء بفيلم تسجيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية، مساء الخميس، بالذكرى التاسعة والثلاثين لانتصارات أكتوبر المجيدة، واستعادة الأرض والعرض في حرب 1973.

وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن المديرية أقامت احتفالية خاصة بالذكرى الوطنية من خلال إعداد وعرض فيلم تسجيلي بعنوان (سيناء بين التضحية والبناء)، استعرضت فيه معلومات عن الموقع الجغرافي والاستراتيجي لسيناء ومقاطع فيديو لأبطالنا رجال القوات المسلحة البواسل في تحرير سيناء والتضحية من أجل تراب الوطن، ومشاهد عن جهود الدولة في تنمية سيناء الغالية.

وأضاف أنها كانت ملحمة تاريخية على الأرض غيرت المفاهيم العسكرية على الصعيدين المحلي والعالمي وأثبتت براعة الجندي المصري بإصراره وعزيمته ومبادئه على عدم التفريط في ذرة تراب من أرض وطنه.

وأشار إلى أن المفاوض المصري أثبت براعة تفاوضية في الحصول على حق وطنه كاملاً، وبرز ذلك واضحا في نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية في استرداد طابا بالسلام القائم على الحق في التاسع عشر من مارس عام 1989، وسيظل عيد تحرير سيناء عيدًا لكل المصريين تخليدًا لذكرى النصر وبرهانًا على بطولات وتضحيات العسكرية المصرية.

وقال وكيل الوزارة أن إحياء مديرية تعليم الإسكندرية للمناسبات والأعياد القومية والوطنية يأتي في إطار دورها التربوي والتوعوي في توعية أبنائنا الطلاب بهذه الملاحم الخالدة.