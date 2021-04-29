شكرا لقرائتكم خبر عن أحزاب ونواب: سد النهضة خطر قاتل على مصر والسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جدّدت الأحزاب السياسية وأعضاء بمجلس الشيوخ دعمهم لكافة السياسات والتحركات التي تقوم بها مصر لحماية منابعها المائية في مواجهة سد النهضة، وقال المهندس حازم عمر، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب الشعب الجمهورى، إن اجتماع وزير الخارجية سامح شكرى مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، جاء في إطار التنسيق الدائم بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية للدولة المصرية، في مواجهة التحديات الراهنة على الصعيدين الدولى والإقليمي.

وأكد النائب في بيان له أن الاجتماع الذي استغرق ساعتين مع وزير الخارجية، تم خلاله تناول أهم القضايا الراهنة وعلى رأسها قضية سد النهضة والموقف الإثيوبى وانعكاسات سياسة التعنت الإثيوبى، وتصرفه الأحادى على مستقبل التنمية والاستقرار للقرن الإفريقى ودول شرق القارة الإفريقية، وكذلك تم استعراض أهم القضايا الإقليمية والشرق أوسطية وتطورات الوضع في شرق وجنوب البحر المتوسط، وتطرق أيضًا إلى الجهود المصرية في المصالحة الفلسطينية ومساعدة مصر للأشقاء الفلسطينيين في إجراء انتخاباتهم التشريعية والرئاسية في أجواء توافقية لكافة الفصائل الفلسطينية.

ولفت النائب إلى أن الاجتماع أظهر قبولا وتوافقا بين أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، ووزارة الخارجية نحو الرؤى والسياسات تجاه تلك القضايا المختلفة، وأسفر عن دعم كبير من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمختلف اتجاهاتهم الحزبية والأيديولوچية لخطوات وسياسات وزارة الخارجية تجاه تلك التحديات التي تواجه الدولة المصرية. واختتم عمر قائلا إن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ انتهت، خلال اجتماعها مع وزير الخارجية، إلى دعم السياسات والاستراتيجيات التي تم وضعها في حال تعرض أمن مصر المائي لأي ضرر أو ضرر جسيم إزاء أي تصرفات أحادية من الدولة الإثيوبية في ملء وتشغيل سد النهضة. وقالت النائبة ريهام عفيفى، عضو لجنة الشؤون الخارحية بمجلس الشيوخ، إن مصر لا تنكر حق إثيوبيا في التنمية لكن إذا كان السد سيؤثر على حصة مصر المائية أو يقلل منها أو يكون الهدف منه عمل بنك للمياه، للمساومة عليها أو بيعها هنا تكون المشكلة.

وأكدت، في بيان لها، أن القيادة المصرية توصلت في 2015، إلى اتفاق مبادئ يحدد طريق التعاون بين إثيوبيا ودولتى المصب، وعندما تغير الوضغ السياسى في إثيوبيا وجاء آبى أحمد رئيسا للوزراء بدأ الاختلاف والتهرب من أي التزام. وعقد المجلس الرئاسى للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية اجتماعه الدورى بمقر حزب مصر المستقبل بمصر الجديدة، في حضور رؤساء أحزاب الائتلاف، أعضاء المجلس الرئاسى، وناقشوا جدول الأعمال الذي ضم أربعة موضوعات: الأول خاص بذكرى تحرير سيناء، والثانى بتطورات قضية سد النهضة، والثالث حول تطورات الموجة الثالثة لجائحة كورونا، فيما اختص الرابع بتعديلات قانون التعليم ورفض لجنة التعليم في مجلس الشيوخ لها.

وأكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، المنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية، أن سد النهضة، في حد ذاته، خطر مميت لمصر والسودان، ولابد من إزالته حماية لحق الأجيال القادمة في الحياة. وأضاف أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مازال يمارس سياسته لكسب الوقت، ومعظمنا يعتقد أن الملء الثاني سيتم خلال شهرى يوليو وأغسطس، خلال موسم الأمطار، لكن أكثر من مسؤول سوداني رفيع المستوى، أعلن في الأيام الماضية، أن إثيوبيا قد تبدأ عملية الملء، والتي تصل إلى 13.5 مليار متر مكعب خلال أيام قليلة، في مايو ويونيو المقبلين.