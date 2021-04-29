شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدة و٦ رجال» القائمة المبدئية للمرشحين على منصب رئيس جامعة بنها (تعرف على الأسماء) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلق المجلس الأعلى للجامعات، في الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس، باب الترشح لرئاسة جامعة بنها، والذي بدأ السبت الماضي 24 أبريل، بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات كما هو معلن بالجدول الزمني للترشح.

وضمت القائمة المبدئية للمرشحين، كما أعلنها المجلس، ٧ مرشحين بينهم سيدة وحيدة، وهم الدكتور ناصر خميس الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير محمود نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فهمي شندي أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب بنها، والدكتور جمال السيد عبدالعزيز، وكيل كلية الهندسة بشبرا لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عبير فتح الله الرباط عميد كلية الآداب ببنها، والدكتور حمدي أحمد عبده أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية طب بنها، وأخيرا الدكتور جمال عبدالرحيم سوسة القائم بعمل نائب رئيس جامعة بنها لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخصص المجلس الأعلى للجامعات يومى الثلاثاء والأربعاء 4 و5 مايو موعدًا لتلقي الطعون، وتجتمع لجنة البت فيها وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم الإثنين 10 مايو 2021، وذلك طبقاً للجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية.

ويعد رئيس جامعة بنها القادم هو السادس منذ انفصال فرغ الجامعة عن جامعة الزقازيق في عام ٢٠٠٥، ليتم تعيين الراحل الدكتور حسام الدين العطار نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون فرع بنها وقتها كأول رئيس الجامعة بعد انفصالها، وخلفه الدكتور صفوت زهران، والدكتور على شمس الدين، والدكتور السيد القاضي، وأخيرا الدكتور جمال السعيد الذي تم تعيينه عضوا بمجلس النواب، وتولى الدكتور ناصر الجيزاوي قائما بعمل رئيس جامعة بنها بصفته أقدم نواب الجامعة، لحين اختيار الرئيس السادس للجامعة.

واعلن المجلس الأعلى للجامعات، عقد دورة إسثنائية لمن يتقدم بأوراق ترشحه حتى يوم الخميس، لتقام في الفترة من 4 مايو 2021 حتى 9 مايو 2021 بمقر أمانة المجلس، وذلك قبل إعلان القوائم النهائية، مشيرا إلى أنه يمكن التقدم للدورة بداية من يوم الأحد 25 إبريل 2021 حتي يوم الخميس الموافق 29 إبريل 2021، مع تقديم بيان حالة حديث موقع ومختوم من الجامعة وصورة من بطاقة الرقم القومي.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات، الأسبوع الماضي، فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة بنها، خلال الأسبوع المقبل بداية من يوم السبت الموافق 2021/04/24 حتى يوم الخميس الموافق 2021/04/29، على أن تقدم الأوراق بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

وتشمل الأوراق المطلوب تقديمها للترشح هي السيرة الذاتية باللغتين العربية والانجليزية وتشمل على (الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية المشارك فيها والتعاون الدولي وبناء شراكات والمشاركة في مشروعات تطوير التعليم الجامعي.. وغيرها)، وبيان حالة يشتمل على (الإعارات والإجازات والمهمات العلمية بالخارج والجزاءات) معتمدة ومختومة من الجامعة، وخطة لتطوير الجامعة، على أن يتم تقديم جميع الأوراق من أصل و9 نسخ مصورة، بالإضافة إلى باقي الأوراق المطلوبة، وشهادة الحصول على الدورة التدريبية المؤهلة للترشح من أحد الجهات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، وفي حالة عدم وجود الشهادة عند التقدم يجب تقدميها قبل إعلان القائمة النهائية وإجتماع لجنة البت في الطعون وإلا سيكون التقدم لاغيا، و٤ صور من بيان الحالة الوظيفية للمرشح، وشهادة قانونية تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب أو ليس له جزاءات ولا تحقيقات ولا محال للمحاكم الجنائية عن طريق الشؤون القانونية المركزية بالجامعة، إضافة إلى ٢ صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة شخصية حديثة، وسيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية.

الجدير بالذكر أنه تم تخصيص اليوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021 بعد العصر لإعلان القائمة المبدئية للمتقدمين، ويكون يوما الثلاثاء والأربعاء 4 و5 مايو موعدًا لتلقي الطعون، وتجتمع لجنة البت فيها وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم الإثنين 10 مايو 2021، طبقاً للجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية.

وجميع الاجتماعات والمقابلات تبدأ من الساعة العاشرة صباحا بمبنى أمانة المجلس الأعلى للجامعات. وخلا منصب رئيس جامعة بنها قبل عدة أشهر بتعيين الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها السابق عضوا بمجلس النواب.

الجدول الزمني لإختيار القيادات الجامعية (منصب رئيس الجامعة) بجامعة بنها