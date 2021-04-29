شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعلت نقابة الأطباء لمواجهة وباء كورونا ؟.. أمين الصندوق يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أبوبكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن النقابة منذ بداية وباء كورونا كان لها دورا اساسيا في مكافحة انتشار الفيروس، حيث حرصت على التوعية ونشر طرق الوقاية من الفيروس على صفحتها الرسمية وذلك من خلال نخبة من أفضل أساتذة الطب، كما حرصت على دعم المصابين من الأطباء معنويا وماديا من البداية، وتحفيز الاطباء على دورهم الوطني في الدفاع عن الشعب المصري من فيروس غامض وغير مأمون العواقب.

وأضاف القاضي في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن عددا كبيرا من الأطباء تساقطوا جراء هذا الفيروس اللعين، وقامت النقابة بدورها الطبيعي بالوقوف مع أسر الشهداء ودعمهم ماديا على قدر المستطاع بخمسين الف من النقابة وخمسين أخرى من اتحاد المهن الطبية، واعفاء اسر الشهداء من دفع اشتراك المشروع العلاجي وتسهيل كثير من الخدمات لهذه الاسر التي لا يعوضها في مصيبتها أي شيء، ولكنه قدر وواجب وطني لابد ان نكمل مشوارنا كأطباء في الصفوف الاولي.

وتابع: سعت النقابة في احتساب الوفاة اصابيه مما ساعد على رفع المعاش للأطباء الشهداء، كما ساهمت النقابة في توفير كثير من الواقيات وتوزيعها على الأطباء، أيضا قامت بشراء اجهزه تنفس صناعي، وطالبت بضم الشهداء لقانون ١٦ لسنه ٢٠١٨، وطالبت أيضا بخطابات رسميه من وزارة الصحة للتعاون معها في الأزمة، وقامت ببث كثير من محاضرات للتوعية خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالنقابة، وحفزت الاطباء والشعب لأخذ اللقاح.

وشدد أمين صندوق النقابة، أنها سوف تستمر في دورها الاساسي للدفاع عن الأطباء وتحفيزهم على القيام بدورهم الوطني للدفاع عن مرضي الشعب المصري.