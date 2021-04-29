شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الغياب وعدم ارتداء الكمامات.. إحالة 24 موظفًا للتحقيق وتحرير 11 محضرًا بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت حملة من إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بدیوان عام محافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحليه لمركز ومدينة إيتاي البارود بجولة على المصالح الحكومية والصحية لمتابعة الانضباط الإداري.

أسفرت الحملة عن إحالة 24 من العاملين بمركز رعاية الأمومة والطفولة ومكتب الصحة والمستشفى إيتاى البارود العام والوحدة المحلية والصحية بقرية قليشان، للتحقيق بسبب ترك العمل والتوقيع انصراف قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

وقام قطاع الاشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بحملة للمرور على المقاهي والكافتيريات أسفرت عن تحرير 11 محضرًا لعدم ارتداء الكمامات و8 محاضر اشغالات بالإضافة إلى محضر بيئة.

ومن جانبه وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية والمستمرة والتصدى بكل حزم للمخالفين وتكثيف المرور على كافة المصالح الحكومية للتأكد من الانضباط الادارى بها، وجودة تقديم الخدمات للمواطنين.