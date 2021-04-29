شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية القادمة من رومانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية القادمة من رومانيا.

استقبل مطار الغردقة الدولى اليوم الخميس أولى الرحلات الجوية التابعة لشركة wizz air القادمة من مطار بوخارست بدولة رومانيا وعلى متنها ١٩٠ راكب.

وفور وصول الرحلة تم فحص شهادة تحليل ال pcr لجميع الركاب وقام فريق العلاقات العامة بالمطار بإستقبال الركاب بالورود والشيكولاتة وإنهاء كافة إجراءات الوصول وتقديم التسهيلات اللازمة لهم مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تقوم الشركة بتسيير رحلتين أسبوعيًا إلى مطار الغردقة الدولي.