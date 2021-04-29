شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتابع جهود المحافظات لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وكانت تكليفات الوزير للمحافظين بضرورة التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم وتنظيم حملات التعقيم والتطهير والرش، والمتابعة المستمرة والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية، ووسائل النقل، بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال بيان صحفي، اليوم الخميس، إن الوزارة تابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الإجراءات التي تقوم بها محافظات سوهاج والشرقية والفيوم والمنيا وأسيوط ودمياط .

كما تابعت الوزارة جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظات أسوان والغربية والقليوبية والأقصر وكفرالشيخ وبنى سويف وبورسعيد، في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم وتنظيم حملات التعقيم والتطهير والرش، والمتابعة المستمرة والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية ووسائل النقل، بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.