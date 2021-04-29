شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم «موتوسيكل» وسيارة ملاكي.. مصرع شاب وإصابة آخر في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر نتيجة حادث تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل بنطاق مركز إيتاي البارود فى محافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«موتوسيكل» على طريق قرية كفر الشخ مخلوف فى مركز إيتاي البارود.

أسفر الحادث عن وفاة «عبد العزيز .ش» 25 سنة، مقيم مركز إيتاي البارود، وإصابة «محمد .ع» مقيم إيتاي البارود بجروح وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى فى مستشفى إيتاي البارود المركزي، والمصاب إلى ذات المستشفى للعلاج.