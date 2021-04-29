شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تشكيل غرفة عمليات لمنع التعدى على الأراضى الزراعية خلال إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، أنه تم تشكيل غرف عمليات في المديريات والإدارات والجمعيات الزراعية وحماية الأراضي على مستوى الجمهورية لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمنع التعديات علي الأراضي الزراعية خلال إجازة الأعياد المقررة من اليوم حتى الإثنين المقبل.

وأضاف عيسى، أنه سيتم تنفيذ المرور الميداني على الزمام لاكتشاف التعدي فور حدوثه وإزالته فى المهد وإعادة الأرض إلى الزراعة مرة أخري وعمل جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق والنيابة، وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل .

جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد عقد اجتماعا أمس مع مدير مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات القصوى لمنع التعدي على الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات في مهداها بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة.