شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تعلن استمرار عمل محطات الإعداد والغربلة للتقاوى فى أيام العطلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا حول استمرار العمل في كافة محطات الإعداد والغربلة للتقاوى، على مستوى الجمهورية، فى أيام العطلات، والذى يتم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فى ظل جائحة كورونا.

وقال الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، إنه تنفيذا لتكليفات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تعمل كافة محطات الإعداد والغربلة لتقاوى المحاصيل على مستوى الجمهورية فى أيام العطلات، وذلك حفاظا على عمليات الإنتاج، لافتا إلى أنه تم التشديد على جميع محطات الإعداد والغربلة وعددها 14 على مستوى الجمهورية بضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والعمل طوال أيام الأسبوع لتحقيق المستهدف من استلام كميات التقاوى الخام من مختلف المحاصيل الشتوية، وذلك التنسيق مع الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى.

وأشار إبراهيم إلى أنه يتم بجميع المحطات استلام تقاوى المحاصيل الشتوية الخام وأخذ العينة المبدئية للفحص، فضلا عن أخذ عينات الفحص والعمل المستمر.