شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 389 شيشة وغلق 4 مقاهى خلال حملة بعين شمس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت الأجهزة التنفيذية بحى عين شمس بالقاهرة، بالتنسيق مع شرطة المرافق حملات مسائية مكثفة لمتابعة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بمنع الشيش في المقاهي، وذلك تحت إشراف اللواء ماهر هاشم رئيس حى عين شمس، حيث تمكنت الحملة من ضبط عدد من المقاهي التي تقدم الشيشة بالمخالفة لقرار الحظر.

وأسفرت الحملة عن ضبط 389 شيشة وغلق 4 مقاهي و2 مطعم وتحرير 319 محضر بدون كمامة، خالفوا التعليمات والإجراءات الاحترازية، كما سفرت الحملات عن ضبط 6 مخالفات بناء وإحالة مرتكبيها للنيابة ووقف التعامل على العقارات المخالفة، وتنفيذ 2 إزالة في المهد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مقاهى بشارع أحمد عصمت، وشارع 6 أكتوبر، كما تم رفع الباعة الجائلين من الجراج وتنشيط الحركة المرورية، كما تم المرور علي المحلات بشارع أحمد عصمت والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة لإغلاق المحلات بتوقيتات الغلق، كما تم مصادر واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



جانب من ضبط 389 شيشة وغلق 4 مقاهى خلال خملة بعين شمس



ضبط 389 شيشة خلال خملة بعين شمس



ضبط 389 شيشة وغلق 4 مقاهى خلال خملة بعين شمس



ضبط شيش وغلق مقاهى خلال خملة بعين شمس



غلق 4 مقاهى خلال خملة بعين شمس







