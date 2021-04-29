أثناء مرور قطار.. كشف ملابسات فيديو غلق مجموعة من الأشخاص أحد المزلقانات بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى لقيام مجموعة من الأشخاص بفتح وغلق أحد المزلقانات، أثناء مرور قطارات السكك الحديدية بقنا.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بفتح وغلق أحد المزلقانات بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا، أثناء مرور القطارات في غياب العامل المسئول.

وتوصلت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إلى أن مرتكبي الواقعة 3 أشخاص، وقد أمكن تحديد وضبط اثنين منهم (طالبان – مقيمان بدائرة المركز).

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثالث، وعللا ذلك لمساعدة عامل المزلقان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.