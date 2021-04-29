"رمضان كريم يا جميل".. كواليس القبض على مُسن بدرجة متحرش بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

ملابسات جديدة كشفتها تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في اتهام شخص بالتحرش لفظيا بسيدة في منطقة الطالبية.

تلقى المقدم خالد يسري، نائب مأمور قسم شرطة الطالبية، بلاغا من سيدة تتهم أحد الأشخاص بالتحرش بها لفظيا، أثناء سيرها بدائرة القسم، حيث جرى تداول تلك الواقعة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عقب ذلك.

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تمكنت مأمورية أشرف عليها العقيد عمرو حجازي، مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، وقادها الرائد إسلام السيد، من تحديد الشخص مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه.

تحريات المباحث برئاسة اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أشارت إلى أن المتهم يبلغ من العمر 58 سنة، منفصل عن زوجته، مقيم بمنطقة العمرانية.

أمام العميد طارق حمزة، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أقر المتهم بارتكاب الواقعة قائلا: "يا بيه أنا معملتش حاجة. قولت لها رمضان كريم يا جميل وبس".

وتحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء محمد عبد التواب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.