نقيب المحامين يمد مهلة قبول تظلمات الإحالة من الزوال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلن نقيب المحامين رجائي عطية، مد مهلة قبول تظلمات الإحالة من الزوال وطلبات النقل والإعادة، إلى اليوم التالي لانتهاء الإجازة الرسمية.

وقال عطية في قراره، إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى قرارنا تحديد يوم 30 أبريل 2021 كموعد أخير لقبول التظلمات من الإحالة للزوال وطلبات النقل والإعادة.

وأضاف أنه وإذ صادف يوم 30 أبريل إجازة رسمية والقاعدة العامة تقضي بامتداد الموعد لليوم التالي للإجازة، ورعاية لمواعيد المسافة للمقيمين العاملين بالخارج، قررنا:

أولًا: مد المهلة لليوم التالي لانتهاء الإجازة الرسمية.

ثانيًا: مد المهلة للمقيمين العاملين بالخارج ليوم الخميس الموافق 6 مايو 2021، ولهم أن يفوضوا عنهم من يتقدم بأوراقهم للنقابة العامة برمسيس دون غيرها ولن يلتفت إلى تظلمات أو طلبات تقدم لغير النقابة العامة في مبناها الرئيسي 49 أ شارع رمسيس بوسط القاهرة.