شكرا لقرائتكم خبر عن 22حالة شفاء من كورونا في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم، حالة إيجابية و22حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان،إنه تم تسجيل حالة ايجابية بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات الإيجابية إلى 402 حالة، بجانب تسجيل 22 حالة شفاء لترتفع حالات الشفاء إلى 2392 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة 148 منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 16حالة تحت الحجز بالمستشفيات و98 حالة أخرى، تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.