شكرا لقرائتكم خبر عن شهَّرا بطالبات لم يسددن المصروفات بـ«فيس بوك».. وتحرك عاجل من التعليم ضد مدير مدرسة وموظف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إنه تقرر إحالة مدير مدرسة وموظف نشرا أسماء طالبات لم يسددن المصروفات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، للشؤون القانونية بالمديرية، مع إلغاء تكليف مدير المدرسة ونقله خارج الإدارة التعليمية.

وأشار خالد إلى أن نشر أسماء الطالبات سلوك خاطئ، ولن يقبل أحد بذلك؛ ولذلك تم اتخاذ إجراءات عاجلة ضد المتسببين.

كان عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي قد انتقدوا مسؤولى مدرسة قفط الثانوية الصناعية بقنا، بعد أن نشروا قائمة بأسماء 54 طالبة لم يسددن المصروفات الدراسية، وهددوهن بعدم دخولهن الامتحان.

ونشرت المدرسة كشف الأسماء مكتوبا عليه: «السادة أولياء أمور الطالبات بمدرسة قفط الثانوية الصناعية بنات رجاء سرعة تسديد الرسوم المدرسية للأستاذ خالد الرشيدي مسؤول شؤون الطالبات بالمدرسة والتواصل معه حتى يتم السماح للطالبات بدخول امتحانات الدبلوم هذا العام».