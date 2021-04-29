شكرا لقرائتكم خبر عن جمال شعبان يكشف سبب ارتفاع الفشل الكلوي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن هناك ضرورة لاحترام شكوى المريض ووجع القلب، معقبًا: «الشخص اللي هيروح المستشفى الساعة 7 الصبح هيدلع ليه، لازم نقوم بإجراء رسم قلب وخلافه للتأكد من عدم حدوث ذبحة صدرية».

وتابع «شعبان»، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن المرأة المصرية تذهب متأخرة للطبيب في الغالب، معقبًا: «الست المصرية هي عمود الأسرة، والزوج عايزها عفية، لو نامت وخسعت، ممكن يروح يتجوز عليها.. رفقًا بالقوارير».

ولفت إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه المرأة بالقوارير أي الزجاجة، لأنها قابلة للكسر، ولذلك يجب أن نعامل المرأة بطريقة مختلفة، مشيرًا إلى نسبة الفشل الكلوي في مصر زادت بسبب ارتفاع الضغط وعدم تناول العلاج، والإفراط في تناول المسكنات، وليس الماء مثلما يعتقد البعض.