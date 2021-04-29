شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يتفقد جامعة برج العرب التكنولوجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إن الجامعات التكنولوجية تسهم بشكل كبير في إمداد سوق العمل الداخلية والخارجية بخريجين مدربين ومؤهلين بشكل جيد، كما تعمل على رفع مستوى خريجى التعليم الفنى.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال تفقده مبانى الجامعة التكنولوجية بالإسكندرية، الخميس، أن المرحلة الثانية تشمل إنشاء 6 جامعات تكنولوجية، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى، موضحًا أن الجامعات الجديدة هي «الجامعة التكنولوجية بسمنود- الجامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة- الجامعة التكنولوجية بمدينة طيبة الجديدة- الجامعة التكنولوجية بمدينة 6 أكتوبر- الجامعة التكنولوجية ببرج العرب- الجامعة التكنولوجية بشرق بورسعيد»، بعد بدء الدراسة اعتبارًا من العام الجامعى 2019- 2020، في 3 جامعات تكنولوجية: «القاهرة الجديدة- الدلتا بقويسنا- بنى سويف».

وأكد حرص الدولة على تحقيق النهضة الشاملة في كافة المحافظات، مشيرًا إلى أن موقع الجامعة الجديد يتوسط العديد من المحافظات، ما يجعلها قادرة على تقديم خدماتها التعليمية لقطاع كبير من الطلاب.

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلى عن الجامعة التي ستقام على مساحة 42 ألف متر مربع، وتحتوى على المبنى التعليمى، الذي يضم قاعات تدريس وفصولًا دراسية ومدرجًا كبيرًا وكافيتريا ومبنى الورش والمعامل ومبنى إداريًا ومكتبة وملاعب وساحة انتظار للسيارات.

يُذكر أن الجامعات التكنولوجية تقبل طلاب الثانوية العامة، وطلاب الدبلوم نظام 3 أو 5 سنوات أو ما يعادلها، وخريجى المعاهد المتوسطة، كما يشترط اجتياز الطلاب لاختبارات قبول، وتهدف لخلق جيل من الخريجين القادرين على مواكبة العصر والتقدم التكنولوجى من خلال تزويدهم بالخبرات والمهارات التي تساعدهم على المنافسة في سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وستقدم الجامعات التكنولوجية الجديدة العديد من البرامج الدراسية المتميزة التي تخدم العديد من الصناعات، وتواكب العصر الحالى.