شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مرشحين يتنافسون على رئاسة جامعة القاهرة.. تعرف عليهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، إغلاق باب الترشح على منصب رئيس جامعة القاهرة، وإعلان الاسماء المبدئية للمرشحين.

وأبرز المرشحين الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الذي طالبه مجلس الجامعة بالترشح لولاية ثانية بعد الإنجازات التي حققتها الجامعة خلال الفترة الماضية بالرغم من ظروف جائحة فيروس كورونا.

يأتي أيضا الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، أبرز المرشحين خاصة وأنه يترشح لرئاسة الجامعة للمرة الثانية بعد أن حسمت الدورة السابقة لصالح منافسه الدكتور محمد الخشت.

وتعد الدكتورة نورهان الشيخ الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية المرأة الوحيدة بين المرشحين، وتعتمد على خبرتها في العمل العام حيث ترأست وحدة دراسات الشباب بالكلية، ثم الدكتور خالد فاروق العامري نقيب الأطباء البيطريين وعميد كلية الطب البيطري السابق.

تشمل قائمة المرشحين الدكتور صبري السنوسي القائم بأعمال عميد كلية الحقوق، بالإضافة إلى الدكتور هيثم الحافظ الأستاذ بكلية العلاج الطبيعي، والدكتور هشام يوسف وكيل كلية الطب البيطري لشؤون التعليم والطلاب.