شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسترد قطعتين من إيطاليا تعودان للعصر اليوناني الروماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أمس، تسلم هشام بدر، سفير مصر لدى إيطاليا، بمقر وحدة مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية التابعة لقوات الدرك الإيطالية «الكاربينارى» بروما، قطعتين أثريتين من العصور اليونانية والرومانية: الأولى عبارة عن جزء علوى من تمثال لسيدة مصنوع من الفخار، والثانية إناء صغير مصنوع من الفخار، له فوهة واسعة، ومقبض يربط الفوهة بالبدن، وتعودان إلى العصر اليونانى الرومانى، وقد تم ضبطهما في منطقة جنوة بإيطاليا من خلال الجهات الأمنية المعنية.

وترأس مراسم إجراءات التسليم والتسلم، من الجانب المصرى السفير هشام بدر، ومن الجانب الإيطالى الجنرال Roberto Riccardi، قائد وحدة مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية في الكاربينارى.

القطعتان الأثريتان بعد استردادهما

وأعرب «بدر»، خلال تلك المراسم، عن تقديره التعاون المُثمر البَنّاء بين الجانبين المصرى والإيطالى للحفاظ على التراث الثقافى للحضارتين المصرية والرومانية، ومن أجل إعادة المزيد من الآثار المصرية المهربة إلى الخارج بطرق غير شرعية.

وقال شعبان عبدالجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، إن أحداث القضية ترجع إلى شهر ديسمبر 2019 عند دخول قطع أثرية إلى إيطاليا من دول مختلفة، من ضمنها قطعتان تنتميان إلى الحضارة المصرية القديمة، وبالتعاون والتنسيق بين الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار ومكتب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية والسفارة المصرية في روما، استطاعت مصر إثبات ملكيتها للقطعتين، وأنهما تمت سرقتهما من أحد المواقع الأثرية نتيجة الحفر خلسة، وتهريبهما من مصر بطريقة غير شرعية.