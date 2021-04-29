شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تعلن عن قمة مشتركة مع مصر والأردن عقب عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أنه جاري العمل على عقد القمة الثلاثية في بغداد بعد عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى عدم وجود زيارة محددة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى العاصمة الأميركية واشنطن.

وقال حسين في تصريح صحفي، إنالقمة الثلاثية المقرر عقدها في بغداد لازالت على الأجندة وتأجيلها جاء بسبب الظروف في مصر إثر حادثة قطار سوهاج وكذلك بسبب الأحداث السياسية في الأردن، مؤكداً بدء العمل بعد عيد الفطر لغرض عقد القمة الثلاثية في بغداد».