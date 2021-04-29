شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقرى أرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس رفيق فهمي، نائب رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أن مشروعات الصرف الصحي بالثلاثة قري المحاميد بحري والمحاميد قبلي والديمقراط التابعة لمركز أرمنت غرب الأقصر تخدم نحو 32 ألف نسمة من سكان هذه القري والقري المجاورة ونسبة تنفيذهم متوافقة مع البرنامج الزمني المقدم من الهيئة العربية للتصنيع «مصنع المحركات» مقاول العملية وهي عام واحد تبدا من 1 فبراير 2021وتنتهي يناير 2022 .

وأشار فهمي إلى أنه فيما يتعلق بمشروع صرف صحي قرية المحاميد بحري تم الانتهاء من تنفيذ 2 كيلو و100 متر منها بنسبة 16 % من إجمالي شبكات الانحدار كما تم الانتهاء من خط الطرد بطول 700 متر من إجمالي 2 كيلو و300 متر بنسبة 30 % وجاري اعتماد رسومات محطة رفع المحاميد بحري في إدارة التصميمات بالهيئة القومية لمياه الشرب .

ولفت إلى أن مشروع صرف صحي المحاميد قبلي تم تنفيذ كيلو و200 متر من شبكات الانحدار بنسبة 12 % من إجمالي 10 كيلو وتم اعتماد الرسومات الانشائية من الهيئة القومية لمياه الشرب .

وأضاف نائب رئيس جهاز المشروعات ان مشروع صرف صحي الديمقراط تم تنفيذ شبكات انحدار بطول 1 كيلو و150 متر من اجمالي 10 كيلو و400 متر بنسبة 11 % وجاري اعتماد الرسومات الانشائية من الهيئة لافتا إلى ان كافة الاعمال التي تم تنفيذها في الثلاث قري استغرقت شهرين فقط .