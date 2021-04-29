شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توطين صناعة قطارات المترو فى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس، توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة قطارات المترو والقطارات ذات الجر الكهربائى في مصر، بين الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية «نيرك»، وشركة «هيونداى روتيم» الكورية الجنوبية. وقال وزير النقل إن هذا التوقيع يأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة السكك الحديدية، خاصة صناعة الوحدات المتحركة وإنتاجها بجودة عالية محليًا، وأضاف: «لنا الفخر أن نبدأ أولى خطوات تصنيع حقيقى للوحدات المتحركة للمترو ووسائل الجر الكهربائى وبنسبة تصنيع محلى».

في سياق مستقل، أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية، أمس، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الطرق في محافظتى القليوبية والدقهلية.

وبدأت الجولة بتفقد «الوزير»، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، في المسافة من كوبرى المرج حتى طريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعى. وتابع أعمال تنفيذ وإنشاء كوبرى المرج، الذي يبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترًا، بواقع 3 حارات مرورية، ويتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائرى وشارع المرج، وسيمرُّ أعلى محطة صرف المرج ومحطة مترو الأنفاق وموقف الأقاليم.

وتفقد كوبرى مسطرد، حيث يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالًا وجنوبًا إلى جانب الكوبرى الحالى، بالإضافة لعدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين. وتابع مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى من بنها إلى المنصورة بطول 73 كيلومترًا، وتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في المسافة من بنها حتى ميت غمر بطول 30 كيلومترًا.

وشهد أعمال إنشاء عدد من الكبارى العلوية والسطحية والأعمال الصناعية بالمشروع، وإنشاء 8 كبارى سطحية وعمل صناعى على الرياح.

وتابع أعمال إنشاء كوبرى كفر شكر بطول 600 متر بواقع 3 حارات مرورية، بتكلفة 191 مليون جنيه.

ولفت إلى أن المشروع سيُسهم في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا.