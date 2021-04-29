شكرا لقرائتكم خبر عن «نيولوك» جديد للنصب التذكاري في دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن إعداد مخطط تطوير النصب التذكارى والمنطقة المحيطة به لتنسيقها حضاريًا ومروريًا وتوسعة الطريق بعد إضافة محور مرورى جديد.

جاء ذلك خلال اجتماعها، أمس، مع ممثلى الجهة المُنفذة للمشروع، بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة.

وأكدت «منال» أن هذه المنطقة الحيوية لم تنل حظها من التطوير منذ عام ٢٠٠٣، منوهة إلى أن المشروع سيشمل إحلال وتجديد مبنى ديوان عام المحافظة، المنشأ منذ عام ١٩٥٩، نظرًا لصدور قرار إزالة بشأنه ولخطورته الداهمة، خاصة بعد تهالك أجزاء عديدة منه وانهيارها، مما يستوجب تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد له في أسرع وقت ممكن.

وأشارت إلى أنها اطلعت على النموذج النهائى لتخطيط المنطقة والتصميم المعمارى للمبنى، بعد مراعاة عدد من العوامل التي تتمثل في تحقيق السيولة المرورية والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة.