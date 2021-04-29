شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يصلى «خميس العهد» بدير مارمينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، «صلوات السواعى» ليوم الخميس الكبير من أسبوع البصخة المقدسة، المعروف بـ«خميس العهد»، في دير الشهيد مارمينا العجائبى بصحراء مريوط غرب الإسكندرية.

ترأس البابا القداس بمشاركة الأنبا كيرلس أفا مينا، أسقف ورئيس الدير، والأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، ومجمع رهبان الدير.

وتتكون صلوات يوم الخميس الكبير من صلوات السواعى النهارية الخمس وصلاة اللقان والقداس الإلهى، سبقتها صلوات خمس سواعى المسائية لليوم ذاته والتى صُليت الليلة الماضية.

وكلمة «لقان» اسم الوعاء الذي توضع فيه المياه فيُصَلَّى عليها لتقديسها فتصبح مياهًا فيها نعمة خاصة وقوة روحية للبركة، ويرشم بها الأب الكاهن المصلين، وينال قسطًا منها من يرغب، للبركة له ولأسرته ولبيته.

في سياق موازٍ، ترأس المطران الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، قداس تجديد العهود بكاتدرائية جميع القديسين في الزمالك بمناسبة خميس العهد.

من ناحية أخرى، هنأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقيادات الدولة، والشعب المصرى، بمناسبة عيد العمال. وجاء بنص التهنئة: «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، نهنئ رئيس الجمهورية، وقيادات الدولة، والشعب المصرى، بمناسبة عيد العمال». ‏