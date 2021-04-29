شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 500 متر من تراكمات المخلفات بالزينية شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور والمتابعة المستمرة على أعمال منظومة النظافة والتجميل بالمراكز والقرى.

أوضح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أن الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى، قامت برفع ٥٠٠ متر من التراكمات والمخلفات من الطرق، موضحا أنه تم نظافة الصحارة وأمام المعهد بقرية الزينية بحرى تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز وهدى الطواب شرقاوي رئيس قرية الزينية بحرى ومنصور عبدالله مسؤول النظافة بالقرية وعلى النادى سكرتير القرية.

في السياق ذاته تم رش مبني الديوان العام للتعقيم كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.