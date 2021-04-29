شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: موجة حارة تستمر لمدة 7 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجيهات مستمرة من جانب الهيئة العامة للأرصاد الجوية لتفادى أضرار الموجة الحارة التى تشهدها البلاد خلال هذه الأيام، والمتوقع استمرارها لمدة أسبوع وتحذيرات للمواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، إذ ترتفع درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلاتها خلال هذا التوقيت من العام، وتصل درجات الحرارة، اليوم، إلى 41 درجة فى جنوب الصعيد، وتسجل 37 درجة فى القاهرة.

الهيئة طالبت المواطنين بالالتزام بعدم التعرض للشمس لفترات طويلة، وارتداء غطاء الرأس، والإكثار من شرب السوائل ومتابعة النشرة الجوية باستمرار.

وساد طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، أمس، حار على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة من الارتفاع فى درجات الحرارة بدأت، أمس الخميس، مشيرًا إلى أنه من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث تسجل القاهرة ومحافظات الوجه البحرى درجات حرارة تصل إلى 41 درجة.

وناشد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس بدون غطاء واق للرأس، وذلك تزامنًا مع الارتفاع فى درجات الحرارة الذى يؤثر على أغلب أنحاء الجمهورية. وأشار شاهين إلى أن أمس الخميس شهد ارتفاعًا من 3 إلى 4 درجات مقارنة بطقس الأربعاء، وبالنسبة لحالة الطقس ليلًا، فتنخفض حوالى 10 درجات.

فى السياق نفسه، لجأ السياح إلى الشواطئ بالقرى السياحية للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة، ففى دمياط شهدت مدينة رأس البر توافدًا مبكرًا من جانب رواد المصيف، تزامنًا مع انتهاء امتحانات النقل.

وفى محافظة شمال سيناء، أكد الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة، رفع درجة الاستعداد فى مختلف المستشفيات والوحدات الطبية.

وفى البحر الأحمر، شهدت مدن المحافظة ارتفاعًا ملحوظًا فى درجات الحرارة، مما دفع السياح للسباحة بالشواطئ الخاصة، فيما كثفت أجهزة المحافظة استعداداتها من خلال غرفة العمليات.