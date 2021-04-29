شكرا لقرائتكم خبر عن «يغتفر بالنوافل ما لا يغتفر في الفروض».. المفتي يكشف جواز قراءة القرآن من الموبايل بالتراويح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن جواز قراءة القرآن في صلاة التراويح من الهاتف أو المصحف.

وأكد خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج كتب عليكم الصيام المذاع على قناة صدى البلد، بجواز قراءة القرآن في صلاة التراويح من الهاتف أو المصحف، إذ يغتفر في النوافل ما لا يغتفر في الفروض.

واختتم مفتي الجمهورية حواره مناشدًا جموع الأمة الإسلامية بالتحلي بروح الانتصارات والفتوحات الإسلامية، والاهتمام بالعمل والاجتهاد حتى تحتلَّ أمتنا الإسلامية مكانتها اللائقة بين الأمم.