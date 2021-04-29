شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في المحافظات لمواجهة انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الدولة تعاملت مع أزمة فيروس كورونا على مدار عام ونصف العام بمنتهى الاحترافية، حتى استطاعت تجاوز الأزمة والسيطرة على الموجتين الأولى والثانية من الفيروس.

وأوضح، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الدولة سعت بكل جهدها لتوفير اللقاحات وتدبير العامل المادى للحصول عليها من جميع المصادر بل وتصنيعها فى مصر، خاصة أن اللقاحات لها دور إيجابى فى الحد من المرض وانتشاره وتداعياته فى الحالات الخطيرة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح أبدًا بتسجيل أو تداول اللقاحات غير الآمنة.

فى سياق متصل، شهدت المحافظات حالة من الطوارئ لمواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا، خلال الفترة الأخيرة، وتابع المحافظون، أمس، زيادة أسرّة الرعاية وغرف العناية المركزة، وكثفت الأجهزة التنفيذية من الحملات على المقاهى والأماكن العامة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ففى سوهاج، ارتفعت حالات الوفيات جراء الإصابة بالفيروس داخل مستشفى سوهاج العام، خلال الـ24 ساعة الماضية، ونعت كلية الطب بجامعة سوهاج وفاة الدكتور أحمد بغدادى، رئيس وحدة قسطرة القلب بالكلية، متأثرًا بإصابته، مؤكدة أن الفقيد كان عالمًا ورائدًا فى أمراض قسطرة القلب.

وقالت مصادر بمديرية الصحة إن الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة، وفريقًا من قيادات المديرية، انتقلوا إلى المستشفى لبحث سبب وفاة 15 شخصًا بالفيروس فى يوم واحد، وتبين أن حالات الوفاة لم تكن بسبب نقص الأكسجين. وقالت المديرية إن الوزارة انتدبت 24 طبيبًا من القاهرة والجيزة للعمل لمدة شهرين ضمن فرق مواجهة الفيروس، إلى جانب 33 طبيبًا سبق أن أرسلتهم الوزارة الأسبوع الماضى من مختلف المحافظات.

وفى القليوبية، تابع المحافظ، عبدالحميد الهجان، زيادة عدد أسرّة الرعاية المركزة بجميع المستشفيات، كما تم تشغيل الرعاية المركزة بمستشفى حميات بنها، وفى المنيا، تابع المحافظ، اللواء أسامة القاضى، أعمال توريد وتركيب تنكات أكسجين أضافية بمستشفى الصدر، كما تفقد موقع إنشاء غرفة الأشعة المقطعية، ضمن ءعمال تطوير المستشفى، موضحًا أنه تم تخصيص 20 مستشفى داخل المحافظة لاستقبال حالات كورونا. وأعلنت وزارة الصحة تعافى 643 مصابًا من الفيروس، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 169308 حالات، وأنه تم تسجيل 1011 إصابة جديدة، ووفاة 51 حالة.

عالميًا، أعلنت الهند أنها تجرى اتصالات مع شركات تصنيع أدوية فى مصر بخصوص تزويدها بعقار «ريمديسيفير»، فى ظل تفاقم أزمة الوباء، وقال وكيل وزارة الخارجية الهندية، هارش فاردهان شرينغلا، إن 40 دولة تعهدت بتقديم المساندة، إذ سجلت الهند، أمس، ارتفاعًا قياسيًا فى حالات الإصابة التى تجاوزت 18 مليونًا. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن متحور «كوفيد- 19» الهندى الذى يُشتبه فى مسؤوليته عن إغراق الهند فى أزمة صحية خانقة، رُصد فى 17 دولة على الأقل حول العالم، وأعلن البيت الأبيض إرسال إمدادات طبية تزيد قيمتها على 100 مليون دولار إلى الهند.