شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز قيام الليل طوال العام؟.. المفتي يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على سؤال حول قيام الليل أو التهجد مشروع في جميع أيام العام.

وقال خلال لقاءه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج كتب عليكم الصيام المذاع على قناة صدى البلد، في رده على سؤال أحد المتابعين إن قيام الليل أو التهجد مشروع في جميع أيام العام.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمور به على سبيل الوجوب، أما الأمة فهي مأمورة به على سبيل الاستحباب.